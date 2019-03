La Openjobmetis ritrova Cremona e questa volta vuole i due punti

Un mese dopo, è ancora Varese contro Cremona. Allora, a Firenze, finì in gloria per la Vanoli che non solo vinse il confronto diretto nei quarti di finale ma addirittura arrivò in fondo all’avventura conquistando una storica Coppa Italia che poi coach Meo Sacchetti affiancò alla qualificazione ai Mondiali alla guida della Nazionale.

Adesso, all’orizzonte (domenica 17, ore 17,10), si profila la rivincita questa volta sul parquet di Masnago, proprio quello “dolce” per gli azzurri del Meo ma amaro nei nove precedenti per la società cremonese che non ha mai vinto all’ombra del Sacro Monte. C’è da credere, quindi, che Diener e compagni arriveranno nella Città Giardino con il chiaro intento di sfatare un tabù, visto anche lo scherzo che la banda-Caja tirò al PalaRadi nella gara di andata, quando la Openjobmetis conquistò la prima vittoria esterna della stagione non senza sorpresa.

La Vanoli di oggi però è una delle clienti più difficili da affrontare nella Serie A italiana, forse la peggiore: i gialloazzurri hanno vinto tutte le tre partite giocate dopo la pausa (con quelle di coppa fanno sei vittorie in fila), sono saliti al terzo posto solitario della classifica e sono a un passo dall’acciuffare l’altalenante Venezia sulla seconda piazza. Insomma, arrivano lanciatissimi, con alcuni giocatori che in questo momento paiono davvero esplosi (da Crawford – decisivo a Firenze – a Aldridge fino agli italiani Ricci e Ruzzier) e difficili da marcare.

Varese però non si può permettere uno scivolone casalingo, specie dopo l’occasione gettata alle ortiche domenica scorsa ad Avellino. Il passaggio del turno in coppa ha lenito in parte le ferite per la “tragica” (virgolette d’obbligo, le vere tragedie sono altre…) rimonta concessa alla Sidigas, ma è chiaro che sulla strada dei playoff quei due punti potrebbero pesare eccome. E quindi vincere è necessario, anche perché alle spalle sono tante le formazioni che si fanno minacciose a partire dalla triade Trieste-Cantù-Trento in forte risalita e ormai alle spalle dei biancorossi.

L’APPELLO DEL TRUST

In giorni complicati a livello di dirigenza – QUI il nostro articolo sulle dimissioni (vedremo se saranno definitive…) di Gianfranco Ponti – il trust “Il basket siamo noi” lancia un invito a tutto il palazzetto per aumentare il volume del tifo. Nelle ultime partite interne è risultato evidente che l’assenza degli ultras abbia contribuito a diminuire l’impatto del pubblico, così il Trust si è fatto carico di appellarsi a tutti gli spettatori per sostenere di più la squadra: l’invito è quello di colorare Masnago di rosso con indumenti, sciarpe e bandiere e di provare a tifare – con battimani e corde vocali – il più possibile durante tutti i 40′ di gioco. Dopo la presentazione delle squadre è anche prevista una sorpresa da parte dell’associazione che, lo ricordiamo, raduna circa 500 tesserati.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta dal nostro giornale con il consueto liveblog – con notizie, statistiche, curiosità e il sondaggio/pronostico pre-gara – già attivo dal venerdì sera. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti oppure usare gli hashtag #direttavn e #varesecremona su Twitter o Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.