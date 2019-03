Parole da raccontare e da ascoltare

“Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!” La frase di Palombella Rossa è diventata celebre perché è una grande verità. Il Gruppo Fuori Tempo, con la Fondazione Giovanni Munari o.n.lu.s. di Gazzada Schianno e l’Amministrazione comunale di Gazzada Schianno, organizza una serie di incontri proprio sul tema: “Parole da raccontare”, brevi conversazioni sulle parole che raccontano e ci raccontano.

“Fuori tempo” è un gruppo culturale, nato all’interno del centro anziani di Gazzada ed attivo ormai da dieci anni; i corsi, aperti a tutti, sono tenuti da Valeria Bruni, docente ed editrice (Maddali e Bruni Editori)

«La parola, tratto distintivo dell’uomo, è espressione ma anche relazione – si legge nella presentazione -. Le parole possono costruire ponti o erigere muri: dipende da quelle che scegliamo di usare, da come le pronunciamo, dai gesti e dallo sguardo con cui le accompagniamo. Ci sono parole che curano e che salvano la vita come scialuppe in mezzo alla tempesta, ma ci sono anche parole che feriscono e mandano a fondo, parole sincere e parole che nascondono. Il filo rosso che lega queste conversazioni è il desiderio di riflettere su quello che siamo e che potremmo essere attraverso le parole».

Gli incontri si svolgeranno il lunedì dalle 14.30 alle 16.00 presso la Fondazione Munari di Gazzada Schianno. La presentazione avverrà l’11 marzo alle 16.30 con un piccolo rinfresco.



Questo il calendario degli incontri: 18 marzo, 25 marzo, 1 aprile, 15 aprile, 29 aprile, 6 maggio, 13 maggio, 20 maggio.