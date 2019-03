In primavera la salute è in agenda

Al via le nuove attività gratuite promosse dal Poliambulatorio di Fondazione Raimondi Francesco, in collaborazione con le amministrazioni comunali locali, per la salute e la prevenzione. Tante date primaverili, rivolte a varie fasce della popolazione, da segnare in calendario per prendersi cura di sé: dalle visite senologiche, agli screening per il glaucoma, dalla prevenzione dell’ictus alle visite odontoiatriche per i più giovani. Eccole tutte:

– Visita senologica per la prevenzione dei tumori alla mammella | sabato 30 marzo dalle 8.30 alle 12.30, in collaborazione con il comune di Gorla Minore e i medici specialisti della Lilt – Sezione Varesina.

– Screening del glaucoma | domenica 31 marzo, dedicato ai residenti di Gorla Minore e Marnate, con età superiore a 65 anni. Le visite avverranno dalle 9 alle 13 a cura dell’equipe dell’ambulatorio oculistico, coordinata dal dottor Federico Basilico.

– Screening odontoiatrico per bambini e ragazzi di Gorla Maggiore dai 6 ai 18 anni. Al termine della visita che prevede un controllo dentistico a 360° (ortodontica, prevenzione, conservazione) sarà rilasciato un breve referto con eventuali suggerimenti. Tante le date disponibili presso l’ambulatorio odontoiatrico, da aprile a giugno: 4, 6, 11, 13 e 18 aprile; 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 maggio; 6, 13, 20 e 27 giugno. Orari: 9-12 e 14-18 nelle giornate di giovedì e 9.30-12.30 nei sabati.

– Screening doppler tronchi sovra aortici (tsa) per la prevenzione di ictus cerebri | sabato 4 maggio, dalle 8 alle 15. Per i residenti di Gorla Maggiore, con età tra i 55 e 65 anni. La visita verrà svolta da un medico specialista in chirurgia vascolare e sarà rilasciato un breve referto con suggerimenti e informazioni sulla diagnostica (doppler), sulle visite di chirurgia vascolare e sull’ambulatorio vulnologico.

Le visite sono tutte gratuite previa prenotazione diretta presso la Fondazione:

T. 0331.601133 – interno 201 | dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,30.

Fondazione Raimondi | Poliambulatorio – via Volta 1, Gorla Minore (Va).