Rimane in prognosi riservata il giovane caduto in Trentino

Sono attesi nel pomeriggio i risultati degli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Lorenzo, il giovane vittima di una caduta accidentale dell’albergo in val di Fassa nella notte fra sabato e domenica.

Il ragazzo è caduto da 7 metri ed è tuttora incosciente: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi: rimane ricoverato alla rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Secondo una prima ricostruzione offerta dai carabinieri della compagnia di Cavalese, arrivati sul posto non appena gli altri amici presenti sul posto chiamarono i soccorsi nel cuore della notte non vi sarebbero responsabilità di terzi, né intenti autolesionistici: il tutto sarebbe riconducibile ad una bravata in gita, l’ultima notte dopo la settimana bianca con amici e compagni di classe.

Al liceo di Luino tutti fanno il tifo per Lorenzo, studente di quinta al liceo scientifico Vittorio Sereni, dove questa mattina le lezioni sono riprese con regolarità.

Lo stesso vale per i componenti della sua squadra di basket dove Lorenzo gioca: alla “Pallacanestro Verbano e Minibasket Luino” tutti, dall’allenatore agli amici, fanno il tifo per lui.