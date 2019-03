Ristorante Panorama Golf, la vostra pausa di gusto

Immerso nel verde, a due passi dal centro di Varese, il Ristorante Panorama Golf è il luogo perfetto dove concedersi una pausa di gusto in una cornice speciale.

Lo chef Alberto Broggini, classe 1975 varesino doc, è il nuovo comandante della brigata di cucina e con il suo staff propone una nuova proposta enogastronomica per accompagnare i clienti in una concreta e non banale esperienza del gusto. Parole d’ordine: passione e qualità.

Nella sua idea di cucina, tutto deve essere il più possibile preparato “in casa” e per questo la panetteria sarà operativa ogni giorno, la pasta sarà sempre freschissima e i dolci confezionati o sfornati con amore nella stessa cucina del Ristorante Panorama Golf.

Sogno nel cassetto dello Chef Broggini è quello di avere un orto coltivato direttamente ai margini del campo da golf, dove poter attingere erbe aromatiche e verdura di stagione.

I fornitori delle materie prime sono accuratamente selezionati dallo chef che lavora ogni giorno per portare la massima qualità in cucina e per proporre menù sempre vari, che seguano la stagionalità dei prodotti e che sappiano conquistare anche i palati più esigenti senza deludere anche i più tradizionalisti.

Per la pausa pranzo, l’idea dello Chef è quella di proporre una linea di piatti gustosi ma veloci e leggeri affiancati da una proposta di club sandwich gourmet da consumare in un ambiente immerso nel verde e nei profumi del bosco.

Il Ristorante Panorama Golf con i suoi ampi spazi è anche una perfetta location per festeggiare una ricorrenza importante, per organizzare cerimonie, incontri di lavoro, team building. Per i meeting la struttura dispone di connessione wifi, proiettore e sale private.

Con l’arrivo della bella stagione non mancherà una proposta studiata appositamente per un aperitivo in compagnia, magari per rigenerarsi dopo una lunga giornata di lavoro o per salutare l’arrivo del weekend.

Ogni piatto servito, sarà arricchito dalla passione dello Chef, della sua brigata e di tutto lo staff del Ristorante Panorama Golf, che vi aspettano tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:30 alle 22:30. Giorno di chiusura il martedì.

Ristorante Panorama Golf Wine Bar

Via Belmonte 169, Varese

Tel: 0332 335782