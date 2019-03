Il sole bacia il Carnevale di Busto

Tanti bustocchi alla tradizionale sfilata composta dai carri allegorici delle associazioni e dai gruppi mascherati (Famiglia Sinaghina, Federcasalinghe, Accademia Bustese Pattinaggio, Cuffie Colorate, Parrocchia Sant’Anna, parrocchia Santa Croce, Club Boschessa, Associazione Piccole Mani – Parrocchia S. Michele, oratorio san Luigi, Bumbasina run, radio Bustolive, scuola Collodi, Gruppo Sbandieratori di Legnano)

Protagonisti come sempre il carro del Tarlisu (in chiusura) e quello della Bumbasina (in apertura).

I due carri giudicati migliori sono stati quello intitolato “La carica dei 101“e quello dedicato ai 100 anni della Pro Patria.