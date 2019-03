Telos: nuova occupazione alle porte del centro

Nuova occupazione per il centro sociale Telos. Nel pomeriggio di sabato 9 marzo alle 17 gli anarchici sono entrati nell’ex carrozzeria di via Monte Grappa una struttura con due capannoni.

Uno spazio necessario per festeggiare il decennale del gruppo che il 10 marzo 2009 aveva occupato la storica sede tra via Milano e via Varese.

Proprio per questo, nel weekend, sono in programmi eventi con possibilità di effettuare graffiti e concerti.

L’occupazione è iniziata con tre persone sul tetto che hanno attaccato lo striscione con il verso “Nostra patria il mondo interno, nostra legge la libertà” lo stesso che ha troneggiato per anni sulla sede storica.

Tante le chiamate dei residenti del quartieri per informare le forze dell’ordine, dalla polizia locale ai carabinieri, della presenza dei ragazzi. Nel pomeriggio una trentina di giovani si sono alternati all’interno e all’esterno della palazzina.