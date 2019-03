Uyba, voglia d’Europa: un ultimo sforzo e sarà finale

Piccolo grande appuntamento con la storia in viale Gabardi: solo due set separano la Yamamay E-Work Busto Arsizio dalla sua quarta finale di CEV Cup, la seconda manifestazione europea per club, dopo i successi del 2010 e 2012 e la sconfitta patita nel 2017. L’antipasto è stato positivo, con la netta vittoria ottenuta sabato su Brescia per 3-0; adesso però è il momento di chiudere la pratica europea.

Gennari e compagne, sostenute dai loro tifosi, si giocheranno il tutto per tutto martedì 5 marzo (20,30; cancelli e casse aperti alle 19) al Palayamamay contro il Swietelsky Békéscsaba già battuto con un pesante 3-0 dalle Faralle nella partita di andata. Con il regolamento attuale, le biancorosse dovranno “fare almeno un punto” per qualificarsi all’atto conclusivo, quindi vincere la partita o almeno portarla al tie-break. Anche se, viste le forze in campo, i favori del pronostico sono tutti per le bustocche.

Alla vigilia non si segnala alcun problema di formazione per coach Mencarelli che potrà fare conto su tutte le sue giocatrici e – se ce ne fosse la condizione – potrà farle ruotare dando spazio anche a chi normalmente non è chiamata in causa. Unica eccezione è naturalmente la croata Samadan che come noto non può giocare in Europa per ragioni di tesseramento.

Oltre che sulla partita di Busto, gli occhi degli appassionati saranno puntati anche verso l’altro lato del tabellone: l’altra finalista uscirà dal derby rumeno tra CSM Volei Alba Blaj e Stiinta Bacau ma anche in quel caso la bilancia è nettamente favorevole a una squadra, quella di Blaj, che ha vinto 3-0 in gara 1 e che nei quarti ha eliminato la favorita Galatasaray.

Alessia Gennari è concentrata sul match ed è consapevole che si potrà esultare solo dopo aver conquistato i due set mancanti: «Nel match di andata è sembrato tutto molto semplice, ma non sono convinta che il discorso qualificazione sia chiuso: il Bekescsaba ha alcune potenzialità che non ha espresso a pieno martedì scorso, ha delle attaccanti pericolose (Perovic su tutte) e quindi non mi fido. Scendiamo in campo con la giusta convinzione e concentriamoci sui due set che ci servono per centrare l’obiettivo finale».