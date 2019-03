Varese, la squadra sta con Altomonte

Dopo qualche settimana di silenzio, tornano a parlare giocatori del Varese a margine della vittoria di Coppa Italia contro il Finale. E non è un aspetto secondario né quelle espresse sono parole di rito. La squadra si espone e si schiera in favore di Domenico Altomonte, colui che sta portando avanti la trattativa societaria con Claudio Benecchi, attuale presidente biancorosso, tanto che i calciatori dedicano a lui la vittoria di Solbiate Arno.

«Dedichiamo a Domenico (Altomonte, ndr) questa vittoria – dicono Luca Gestra e Matteo Simonetto a nome della squadra -; ci siamo sentiti questa mattina e ci ha chiesto di fargli un regalo e una dedica. Speriamo che questa partita sia di buon auspicio per questa trattativa. Noi ci abbiamo messo in campo il cento per cento, così come lui sta facendo fuori; siamo contenti e speriamo che si possa concludere. Non abbiamo molte notizie sulla trattativa, l’avvocato Marina Manfredi sta facendo un gran lavoro e noi ci stiamo concentrando sul campo».

Parole importanti quindi dai giocatori del Varese, che non nascondono il desiderio di una chiusura rapida della cessione societaria: «Siamo fiduciosi sul buon esito della trattativa perché parlando con Altomonte ci è sembrato una persona seria, che ha le idee chiare, ci tiene e quindi credo che anche il presidente Benecchi abbia tutto l’interesse a chiudere; se si vuole il bene del Varese bisogna concludere al più presto. A noi hanno solo detto di stare tranquilli e pensare al campo perché le cose stanno andando avanti. Pensiamo giorno per giorno, è giusto che noi pensiamo al campo e ci alleniamo. In campo stiamo dando il massimo, tornerà presto anche Francesco Conti, che ha sempre fatto parte della squadra».