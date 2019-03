Domani, venerdì 29 marzo alle 20.45 presso il Santuario del Carmine di Luino il decanato di Luino organizza la “Veglia per i martiri missionari”, un momento di preghiera per ricordare chi ha dato la vita in nome della fede.

Seguirà la processione fino alla Chiesa di San Giuseppe dove inizierà la “24 ore per il Signore”.

Papa Francesco, da qualche anno, ha invitato a vivere la notte tra il venerdì e il sabato precedenti alla quarta domenica di Quaresima in questo modo: “Mi auguro che le nostre chiese possano rimanere aperte a lungo per accogliere quanti vorranno prepararsi alla Santa Pasqua, celebrando il sacramento della Riconciliazione, e sperimentare in questo modo la misericordia di Dio”.

“L’iniziativa è rivolta a tutte le diocesi del mondo e noi come decanato di Luino terremo aperta la Chiesa di S. Giuseppe in via Piero Chiara a Luino dalle ore 21.30 di venerdì 29 marzo alle ore 12.00 di sabato 30 marzo.

La chiesa aperta vuole essere un segno di accoglienza sia per i fedeli sia per le persone lontane dalla fede, dando la possibilità di adorare il Santissimo Sacramento e confessarsi, con la presenza di sacerdoti del decanato di Luino, che si alterneranno durante tutto il periodo di apertura- afferma il decano e prevosto di Luino don Sergio Zambenetti – Quest’anno l’apertura della “24 ore per il Signore” sarà preceduta da una veglia di preghiera nel Santuario del Carmine a Luino alle ore 20.45, ricordando i martiri missionari del 2018. Dal santuario ci si sposterà processionalmente verso la Chiesa di S. Giuseppe per iniziare l’adorazione notturna”- conclude don Sergio.

“Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore”. (Papa Francesco)