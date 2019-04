Air Italy lancia due nuovi voli per la West Coast

Puntuale come da programma, Air Italy apre una nuova porta da Malpensa alla West Coast, oggi l’area più dinamica degli Usa.

La mossa era arrivata nell’autunno scorso: la compagnia che ha scelto Malpensa come base aveva appunto annunciato due nuovi collegamenti, su Los Angeles e San Francisco. Data di lancio già fissata, rispettivamente il 3 e il 10 aprile 2019 sulla rotta verso gli Usa, il 4 e 11 in direzione Italia.

Dopo il mezzo passo falso sull’India (chiusura del volo per Dehli), il rinvio della rotta su Chicago e soprattutto dopo il gran problema dei 737 Max (fermati dalle autorità di mezzo mondo e messi in discussione sul piano più delicato dell’aviazione, quello della safety), è un segnale di solidità per la compagnia. Oggi decolla il primo volo diretto per la California meridionale, mercoledì 10 si bissa con il primo volo che porterà verso la città del Golden Gate e delle grandi corporation della tecnologia.

Che ha saputo rispondere alla crisi 737 Max grazie alla collaborazione con Bulgaria Air (che ha messo a disposizione un suo Airbus per sostituire un Boeing), ha confermato i suoi piani sul lungo raggio e anzi ha rilanciato proprio grazie alla partnership commerciale con il vettore bulgaro, divenuta operativa dal 31 marzo. Oltre ad ampliare il network Bulgaria-Italia, il codeshare consente le relazioni tra la Bulgaria e gli Stati Uniti, il Canada e l’Africa, appunto grazie ai voli Air Italy da Malpensa su Miami, New York, Los Angeles e San Francisco, Toronto, Ii Cairo, Dakar, Accra e Lagos.