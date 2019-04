Amore e profumo, mamme e aromatiche

L’associazione Genitori e figli di Tradate apre le porte ai bambini e alle loro famiglie nel pomeriggio di sabato 4 maggio alle ore 15 per il laboratorio “Aromamma”, realizzato in collaborazione con Arte Diem.

L’attività è pensata per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, che potranno imparare a riconoscere le piante aromatiche per poi seminarne alcune che nel giro di pochi giorni inizieranno a germinare e diventare un dono per la propria mamma in occasione della festa di tutte le mamme, domenica 12 maggio.

Il contributo di partecipazione per ogni bambino è di 5 euro.

Il laboratorio si svolgerà nella sede dell’associazione, in via S. Stefano 65, a Tradate.

Per organizzare il materiale è necessaria la prenotazione entro il 30 aprile contattando i numeri 347 1607885 oppure 320 7110680.