Tra Apollo e grandi creativi, inaugurata la Varese Design Week 2019

E’ cominciata con l’inaugurazione a palazzo Estense la Varese Design Week 2019. Presenti alcuni dei protagonisti dell’edizione attuale della kermesse, come Gavino Sanna (nella foto in alto ai giardini Estensi, dopo l’inaugurazione, insieme al direttore artistico Paolo martinelli) che sarà ospite ad un incontro questa sera e Marcello Morandini, le cui opere saranno esposte nella grande installazione di piazza san Vittore.

Ma non sono mancate, ovviamente, le autorità cittadine, dal sindaco Davide Galimberti al Questore Giovanni Pepè.

A fare gli onori di casa il team tutto al femminile di Wearable, composto da Nicoletta Romano, Silvia Giacometti, Silvana Barbato e Laura Sangiorgi, e il nuovo direttore artistico Paolo Martinelli.

ARTE A PALAZZO ESTENSE PER L’INAUGURAZIONE

Durante l’inaugurazione, è stato scoperta anche il mosaico che rende concreto il logo di “Past to future” il tema di quest’anno: si tratta di un’opera di Umberto Croci.

Ed è stato anche regalato al sindaco e al comune di Varese, da uno degli sponsor della manifestazione, un quadro in omaggio al legame tra il passato e il futuro, tra il vecchio e il nuovo, realizzato in legno riciclato.

UN REGALO PER IL COMUNE: IL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE PER LA TORRE CIVICA

Quello del quadro “Past to Future” non è stato l’unico regalo per il comune di Varese, che ospita da quattro anni la manifestazione: l’azienda di illuminotecnica TelMotor, che da 4 anni collabora con la manifestazione, ha voluto lasciare un particolare segno alla città: il progetto di illuminazione artistica della Torre Civica. Un primo passo, che dovrà essere seguito da altri passi per arrivare alla sua concretizzazione: ma che, con l’aiuto di altre aziende, può far cominciare a sognare la città: una illuminazione ad hoc del monumento di inizio secolo.

FESTEGGIATO UN COMPLEANNO “ROSA”

In coda all’inaugurazione è stato festeggiato un compleanno rosa e tutto varesino: i 50 anni del cocktail Apollo. Oltre all’aperitivo glamour ai giardini estensi, anche la presentazione di un collezione unica: le prime 14 bottiglie dedicate a Laveno ed al suo lago insieme ad una ceramista e designer, realizzate in collaborazione con la ceramica lombarda di Laveno, esportata in tutto il mondo.

GLI HIGHLIGHTS DELLA GIORNATA

Dopo palazzo Estense, il primo appuntamento è in piazza san Vittore per l’inaugurazione della grande installazione Glass Emotion Park alle 13.30. Nel pomeriggio poi altri appuntamenti particolarmente importanti: l’inaugurazione al Camponovo del Sacro Monte alle 15.30, l’incontro da palio Calzature con Gavino Sanna alle 19.30 e infine il lungometraggio che racconta la storia della chiesa di Riola realizzata da Alvar AAlto, al cinema Nuovo alle 18.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

