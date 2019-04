Autolinee Varesine, nei giorni di Pasqua sospeso l’orario scolastico

Le scuole chiudono per qualche giorno, in occasione di Pasqua e di altre importanti festività, e il servizio di Autolinee Varesine si adegua di conseguenza, come sempre accade in queste circostanze.

Da giovedì 18 aprile sino a mercoledì 24 aprile, su tutta la rete gestita dall’azienda (autobus urbani di Varese+linee extraurbane) sarà dunque in vigore l’orario Non Scolastico, che in molti casi presenta differenze davvero minimali rispetto a quanto avviene nei giorni scolastici.

Attenzione, però, ai non pochi giorni di festa presenti in questo periodo. Per la domenica di Pasqua (21 aprile) e per la festa della Liberazione (giovedì 25 aprile), tutti i bus di Autolinee Varesine viaggeranno con l’orario Festivo, tipico appunto delle domeniche e delle altre festività.

Il Lunedì dell’Angelo (22 aprile) saranno in funzione, sempre con orario Festivo, solo le linee urbane di Varese e quelle dell’area urbana (ovvero la D per Azzate e la L per Bisuschio): infine, come da consuetudine, mercoledì 1 maggio (Festa del Lavoro) è uno dei soli tre giorni all’anno di totale sospensione del servizio, dunque nessuna linea sarà in funzione.