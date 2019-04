Bando della Liuc per 8 posti da ricercatore

Anche quest’anno l’università Liuc di castellanza mette a bando 8 posti totalmente gratuiti per il corso di dottorato di ricerca in management, finance e accounting, di cui 6 con borsa di studio pari a circa 15mila euro annui.

Aperto a laureati magistrali, il dottorato è un ottimo biglietto da visita per l’ingresso in azienda e, in particolare, per carriere internazionali in posizioni di alto livello. Lo studio delle principali teorie economiche e di management e delle tecniche di gestione che governano e supportano il comportamento di individui, imprese e mercati costituisce il tema centrale che aggrega le diverse discipline e metodologie

del dottorato.

Tali tematiche, legate agli aspetti maggiormente al centro dell’attenzione non solo di ricercatori e accademici, ma anche del mondo industriale, aprono ai dottori di ricerca prospettive professionali anche in ambito aziendale, della consulenza e delle professioni.

Il corso, svolto totalmente in inglese ha una forte caratterizzazione internazionale, sia per i numerosi iscritti provenienti da università europee o extraeuropee, sia per la realizzazione dei progetti di ricerca individuali che si svolgono in parte presso enti di ricerca esteri. Nell’ultimo anno accademico sono stati numerosi i dottori di ricerca a cui è stato riconosciuto il titolo aggiuntivo di doctor europaeus.

È inoltre previsto un ulteriore sostegno economico per le attività all’estero. Le dimensioni della Liuc e il numero contenuto di partecipanti favoriscono un rapporto personalizzato con i docenti e con un tutor dedicato per tutta la durata del percorso. Da rimarcare, inoltre, opportunità di collaborazione con i centri di competenza della divisione ricerca della Business School.