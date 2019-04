A Busto Garolfo, il mondo dell’impresa fa rete per i neolaureati

Il mondo imprenditoriale di Busto Garolfo fa rete per sostenere i giovani del proprio territorio. Per il quarto anno consecutivo, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è fatta promotrice di una cordata per sostenere i neolaureati bustesi. Insieme con Azienda farmaceutica municipalizzata, Barni Carlo,

Ensinger e Tessitura Colombo, la Bcc ha riconosciuto un premio di studio a 14 giovani di Busto Garolfo che hanno conseguito la laurea magistrale.

L’assegno è stato consegnato domenica 14 aprile, nell’aula magna delle scuole Caccia di via Correggio, durante la tradizionale “Festa della scuola” organizzata dall’amministrazione comunale; una manifestazione durante la quale il sindaco Susanna Biondi e l’assessore alla Pubblica istruzione Stefano Carnevali, insieme con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Tarra Giuseppa Francone, hanno premiato 34 studenti meritevoli che hanno superato brillantemente l’esame di terza media e 20 neo diplomati a pieni voti.

«Un territorio può crescere solamente se ha un capitale intellettuale su cui fare leva. E questi ragazzi, oltre ad essere motivo di orgoglio per il nostro paese, danno un valore aggiunto al nostro territorio», ha detto il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «Credo sia estremamente significativo il fatto che le imprese abbiano voluto unirsi per premiare questi giovani: è un investimento sul futuro. La nostra Bcc, insieme con l’Azienda farmaceutica municipalizzata, Barni Carlo, Ensinger e Tessitura Antonio Colombo, ha voluto premiare questi studenti con un piccolo riconoscimento che, speriamo, possa essere loro utile al fine di iniziare una nuova avventura. È l’esempio concreto di una

comunità che sostiene le sue eccellenze. Siamo convinti che la laurea infatti non sia un punto di arrivo, ma di partenza. Ai 14 neolaureati il nostro più sentito in bocca al lupo per il loro futuro».

I 14 giovani neo laureati sono: Eleonora Bonocore, laurea in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Milano; Leonardo Crespi, laurea in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano; Monica Dichirico, laurea in Economia Aziendale e Management alla Liuc di Castellanza; Francesco Foschi, laurea in Product design for innovation al Politecnico di Milano; Andrea Giordano, laurea in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale alla Liuc di Castellanza; Cristina Gorla, laurea in Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali e dei Comportamenti Economici all’Università Bicocca di Milano; Davide Pravettoni, laurea in Biologia applicata alle Scienze della Nutrizione (Classe Lm-6 Biologia) all’Università degli Studi di Milano; Elena Pullano, laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano; Stefano Romolo, laurea in Economia Aziendale e Management – Banche, Mercati e Finanza d’impresa alla Liuc di Castellanza; Dalila Sina, laurea in Amministrazione Controllo e Professione all’Università del Piemonte Orientale; Nicolò Tului, laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali all’Università degli Studi di Milano; Melania Vicentini, laurea in Interior Design al Politecnico di Milano; Giacomo Zanzottera, laurea in Matematica all’Università Bicocca di Milano; Sergio Zanzottera, laurea in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano.