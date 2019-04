“Cari studenti, la ‘strage ignorata’ riguarda anche voi”

È un appello che suona da monito ai giovani, futuri guidatori d’auto, ma soprattutto interpreti dell’ambiente del domani.

Il tema riguarda gli incidenti stradali con animali selvatici coinvolti.

In una lettera agli istituti superiori di Luino (Isis Città di Luino carlo Volontè ed E.Stein e Liceo scientifico V.Sereni) e agli istituti comprensivi di Valcuvia e Luinese (Gavirate, Cuveglio, Gemonio, Germignaga, Luino e Mesenzana) la Comunità Montana delle Valli del Verbano ha invitato alla visione del filmato di Marco Tessaro “ROADKILL – La strage ignorata” realizzato nell’ambito del progetto ROADKILL in partnership con Istituto Oikos e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Il progetto ha previsto l’installazione di impianti anticollisione posizionati nei punti più a rischio di impatto con i veicoli, ma il pericolo è molto più esteso.

“Si tratta di un sistema con tecnologia tutta italiana, composto di una serie di sensori installati lungo i tracciati più “caldi” del territorio delle Valli del Verbano che rilevano, attraverso termocamere, la presenza di animali nei pressi della strada.

Il sistema di avviso si attiva automaticamente quando rileva contemporaneamente un animale in prossimità del tratto stradale e un veicolo in avvicinamento: un cartello luminoso avvisa il guidatore e lo invita a rallentare”, si legge nella comunicazione a firma dell’assessore Gianpietro Ballardin.



Se la velocità del veicolo consente il passaggio dell’animale, il compito della tecnologia termina qui.

Se invece la stessa è elevata e si prospetta un rischio di collisione, il sistema invia un segnale acustico in modo da spaventare l’animale per allontanarlo dalla carreggiata. I segnali acustici variano ogni volta in modo che l’animale non si abitui a un determinato suono e riconosca il pericolo.

L’autore del documentario, Marco Tessaro, in quasi due anni di uscite all’alba o nel cuore della notte nelle Valli del Verbano, a fianco delle forze dell’ordine, delle istituzioni e delle associazioni che si battono per raccontare, misurare e contrastare questo fenomeno ha raccolto toccanti immagini e storie di vita e di morte per portare sullo schermo la strage invisibile del ROADKILL.

Per ridurre gli incidenti e aumentare la sensibilità delle persone, la Comunità Montana ritiene che si debba cambiare la percezione del problema e aumentare la consapevolezza dell’importanza di rispettare la segnaletica e, con questa finalità raccoglie un’ulteriore sfida: quella di sensibilizzare le nuove generazioni.

La Comunità Montana chiede la disponibilità dei docenti affinché questo importante filmato possa diventare, attraverso la sua proiezione agli studenti, un importante momento di riflessione e dibattito, rendendosi disponibile, attraverso la presenza dell’Assessore e dei funzionari incaricati, a supportare le eventuali necessità manifestate.

Il documentario può essere scaricato da questo link

https://vimeo.com/marcotessaro/download/322769163/ddf6f8d97b

“Si chiede allo stesso tempo di inviarci eventuali riflessioni e/o proposte dovessero emergere a seguito della visione del documentario, che possano dimostrarsi utili al miglioramento dei nostri percorsi nel comune interesse nell’affrontare le importanti tematiche che riguardano lo sviluppo del territorio delle Valli del Verbano”, conclude l’amministratore.