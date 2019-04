Ecco Casa Meme, una sit com tutta varesina

CasaMeme è la nuova sit com made in Varese ideata e diretta da Emanuele Mattana.

Mattana è conosciuto per la serie Love Sofà pillole di sit com andate in onda lo scorso anno su Telesettelaghi. E sempre su Telesettelghi sarà trasmessa CasaMeme la sit com che si avvale di cast and crew di Varese e provincia (eccetto Marco Giardina, soundesigner che è di Maniago, provincia di Pordenone).

La seria vedrà protagonisti un gruppo di personaggi, ragazzi e ragazze che risiedono in alcuni appartamenti di proprietà del Signor Rico, misterioso personaggio sempre citato e temuto dagli inquilini e che ha messo a disposizione nel residence un locale “relax” in cui i protagonisti della storie possono socializzare e fare amicizia; una sorta di hall di hotel o una “chat” di Facebook.

I personaggi tratteranno argomenti di vario tipo durante i vari episodi e vi saranno scene ironiche immortalate da Meme, da qui il nome della serie. Le puntate saranno trasmesse da metà aprile su Telesettelaghi.

regia Emanuele Mattana e Anna Jerry Berolo

Valentina Cusano (anche attrice)

Maurizio De Simone

ATTORI

Sabrina Boccuccia

Annabell Papa

Sabrina Cuccia

Davide Sandri

Valter Ferro

Antonio Patea

Sergio Simoni

Salvador Serrano