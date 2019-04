Dimissioni di Carrassi, “ora serve un valido sostituto”

Il Centrodestra per Lonate commenta le dimissioni, dopo un anno, del presidente della Sap di Lonate Pozzolo Michele Carrassi.

«Il nostro gruppo aveva a suo tempo espresso alcune perplessità sulla nomina del Sig. Carrassi a Presidente della municipalizzata SAP SRL. Non certamente per le sue qualità personali o professionali, su cui nulla abbiamo da eccepire, ma perché padre della consigliera comunale Ylenia Carassi. Trovavamo infatti questo “collegamento” poco opportuno. La maggioranza aveva tentato di mitigare questa inopportunità, ribadendo più volte, come l’incarico fosse svolto a titolo gratuito dal Sig. Carrassi. Avevamo poi scoperto, nel consiglio comunale del 18 dicembre scorso, che questa gratuità non era completamente una libera scelta, ma un obbligo di legge, che per i pensionati non prevede la possibilità d’indennità economiche per questo tipo di incarico».

E sulle dimissioni? «Se da un lato – continua il Centrodestra per Lonate – non possiamo che augurare ogni bene al Sig. Carrassi per la nuova attività professionale che intraprenderà con il gruppo bancario con cui ha lavorato fino alla pensione, non possiamo che essere rassicurati dal cessare, dopo soli dieci mesi circa dal suo inizio, di questa inopportunità politica. Chissà se il Sig. Carrassi vorrà relazionare, così come fatto dall’allora Presidente uscente Giovanni Rossetti, sull’attività svolta. Speriamo infine l’Amministrazione trovi presto un valido sostituto visto che a breve partirà l’introduzione del sacco grigio tracciato a Lonate, una fase molto delicata per il servizio offerto alla cittadinanza dalla società SAP».