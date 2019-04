“Dora Pronobis”: Concita de Gregorio e Federica Fracassi chiudono “Parole di donna”

La rassegna Parola di Donna, organizzata da Marisa Coletta e Franca De Monti, si chiude venerdì 12 aprile, con lo spettacolo “Dora Pronobis”, un testo inedito di Concita De Gregorio su musiche originali di Lamberto Curtoni.

L’appuntamento è alle 20.30, sempre al Teatro Santuccio di Varese: “Dora Pronobis” vedrà sul palco del Santuccio, come protagonista Federica Fracassi, che vestirà i panni di Dora Maar, musa e compagna di Picasso, raccontando i suoi incontri con George Bataille, Paul Eluard, Jaques Lacan; una donna sempre amata, sempre respinta.

La chiusura della rassegna non avverrà, come previsto dal programma, con l’appuntamento con Dacia Maraini, che non si terrà a causa di inderogabili impegni famigliari sopraggiunti per la scrittrice.

Questo spettacolo è stato sponsorizzato da Soroptimist International Club Varese che ha voluto appoggiare la lodevole iniziativa “che ben si allinea con le finalità del Soroptimist, tutte rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle donne”.

INFO E PREVENDITE

Agenzia Viaggi GIULIANI & LAUDI, Via Marconi 10 Varese lunedì/venerdì ore 9:00-12:15 / 15:00-19:00 sabato ore 9:00-12:15

TEATRO SANTUCCIO giorno dello spettacolo

ore 9:00-12:30 / 15:30-20:30

info: 338 2039505