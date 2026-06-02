Viabilità, i cantieri per chi viaggia in autostrada: chiusure e deviazioni su A4, A8, A9, A52 e A1

Settimana di lavori sulla rete autostradale lombarda con diverse chiusure programmate tra venerdì 5 e lunedì 8 giugno. I provvedimenti interesseranno la A4 Milano-Brescia, la A8 Milano-Varese, la A9 Lainate-Como-Chiasso, la A52 Tangenziale Nord di Milano e la A1 Milano-Napoli. Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti e a prestare attenzione ai percorsi alternativi indicati.

Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21 di venerdì 5 alle 6 di sabato 6 giugno, chi viaggia in direzione Brescia-Venezia provenendo da Torino dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano Viale Certosa per consentire lavori di pavimentazione. Dopo l’uscita sarà possibile rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il percorso verso Brescia e Venezia.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di manutenzione al viadotto “Fati”, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate nelle notti di venerdì 5 e sabato 6 giugno, dalle 23 alle 6, e dalla serata di domenica 7 giugno alle 22 fino alle 5 di lunedì 8 giugno. Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lago di Como, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Como Centro.

Sempre nella notte tra venerdì e sabato sono previsti diversi interventi sulla A52 Tangenziale Nord di Milano. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa l’uscita di Bollate Novate per chi proviene dalla Tangenziale Est. In alternativa si potranno utilizzare gli svincoli di Bollate Cormano o Baranzate.

Sempre sulla A52, dalle 23 alle 5, sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Fiera Milano (R37) e Bollate Novate in direzione della Tangenziale Est. I veicoli saranno deviati verso la A8 Milano-Varese in direzione Milano, quindi sulla A4 verso Brescia, con uscita a Cormano e successivo percorso sulla SP35 Milano-Meda per raggiungere nuovamente la Tangenziale Nord.

Nello stesso orario, dalle 23 alle 5, saranno chiusi anche i rami di immissione dalla A8 Milano-Varese verso il Raccordo Fiera Milano (R37) in direzione della SP46, sia per chi proviene da Milano sia per chi arriva da Varese. Anche in questo caso il percorso alternativo prevede il proseguimento sulla A4 fino a Cormano e il successivo utilizzo della SP35 Milano-Meda.

Infine, sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21 di venerdì 5 alle 5 di sabato 6 giugno sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo per i veicoli provenienti da Bologna, a causa di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le uscite alternative consigliate sono quelle di Basso Lodigiano e Lodi.

Le chiusure sono concentrate prevalentemente nella fascia notturna, ma potrebbero comportare rallentamenti e allungamenti dei tempi di percorrenza per chi viaggia nel fine settimana tra Lombardia e Piemonte. Autostrade raccomanda di consultare i canali informativi aggiornati prima della partenza.