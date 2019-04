Dote scuola 2019/2020, istruzioni per l’uso

Anche quest’anno l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Saronno ha attivato uno sportello, provvisto di una postazione attrezzata, con l’obiettivo di fornire assistenza e supporto per accedere alla Dote Scuola 2019 in favore di quanti ne avessero bisogno.

La misura regionale è costituita da un contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica in funzione dell’ISEE.

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Saronno è vicina ai cittadini offrendo servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge. Lo sportello sarà aperto fino al 24 giugno secondo orari consultabili sul sito del Comune.