Escursione fotografica in natura

La natura vista da uno smartphone. Un’escursione lungo i sentieri dell’oasi per imparare a guardare la riserva da un’altra prospettiva. Nel corso della lezione verrano analizzati nozioni base di fotografia smart, strumenti smart, teoria della composizione, tecniche di ripresa, editing smart.

La donazione prevista per la lezione è 5 euro per i non soci, 3 euro per i soci. Con l’iscrizione alla LIPU (25 euro socio ordinario annuale) l’evento è gratuito.

La prenotazione è obbligatoria. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da definirsi. Si consigliano scarponcini o stivali.

Per info e prenotazioni scrivete a oasi.brabbia@lipu.it oppure chiamate i numeri 0332/964028 o (+39) 393 915 38 97.