FareAmbiente: il corso per aspiranti guardie ecozoofile

Volge al termine il primo corso organizzato dal movimento FareAmbiente a Varese per la formazione di aspiranti guardie ecozoofile.

Il corso “itinerante”, svolto in parte a Gavirate ed in parte a Cocquio Trevisago, nell’ultima lezione ha visto la presenza di Giuseppe Cattoretti, Comandante della Polizia locale di Cocquio Trevisago, Rancio Valcuvia e Cugliate Fabiasco, che ha illustrato una serie di casi pratici dove potrà essere possibile l’intervento delle aspiranti guardie volontarie e le modalità di accertamento dei fatti da parte di questi ultimi.

Già in altra lezione, in virtù di un protocollo d’intesa nazionale tra il Movimento ecologista FareAmbiente e l’Arma dei Carabinieri, c’era stata una lezione sul Testo Unico ambientale svolta da un appartenente dell’Arma, gruppo Forestale.

“Questi momenti di incontro, queste iniziative, – così si è espresso il Comandante Cattoretti -, sono sempre da supportare ed incitare, quando poi dall’altra parte ci sono privati cittadini che vogliono dedicare il proprio tempo libero in attività di volontariato. A maggior ragione su tematiche così importanti come la tutela dell’ambiente e degli animali. Le aspiranti guardie saranno come ulteriori occhi su cui potremo fare affidamento per attività di controllo”.

Presenti alla lezione anche il responsabile regionale del Movimento FareAmbiente, Biagio Della Corte, ed il responsabile regionale delle Guardie ecozoofile, Rosario Musolino, già intenti ad organizzare il secondo corso di formazione di guardie ecozoofile, in virtù del gran numero di richieste pervenute.