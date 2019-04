La festa dell’Italia libera e democratica

«Ogni contrada è patria del ribelle», diceva una delle canzoni più note della Resistenza italiana. E il 25 aprile – festa della Liberazione, dell’Italia unita, libera e democratica – è una festa in ogni contrada, in ogni paese e città d’Italia e della provincia.

Qui trovate tutti gli eventi del 25 aprile in città e paesi della provincia: le commemorazioni ufficiali nei diversi Comuni – dal capoluogo (dove sarà presente anche il presidente della Regione Attilio Fontana) fino ai più piccoli paesi di montagna come Maccagno con Pino e Veddasca – ma anche alcuni eventi che fanno memoria e riflettono sull’attualità del 25 aprile.

Si ricordano anche i protagonisti e i Caduti della Resistenza: i partigiani che combatterono in Italia centro-settentrionale, sui monti e nelle città; i militari che decisero di resistere all’8 settembre, a partire dalla difesa di Roma; ai deportati civili, ai militari che finirono nei lager per non servire la Repubblica di Salò e per rimanere fedeli al legittimo governo italiano; ai soldati italiani che combatterono al fianco delle truppe anglo-americane, risalendo dal Sud. E infine ai civili e agli ebrei uccisi per rappresaglia o per odio etnico, nei due terribili anni dalla fine dell’8 settembre 1943 alla Liberazione.

Il 25 aprile è il giorno in cui, nel 1945, iniziò l’insurrezione nel Nord Italia. Fu fissato come festa nazionale già nel 1946, con un decreto di Umberto II, luogotenente del Re d’Italia: “A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale”.