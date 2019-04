L’arcivescovo a Gallarate, la via crucis richiama fedeli da 235 parrocchie

Gallarate si prepara ad ospitare la Via Crucis della diocesi per la zona di Varese: martedì 9 aprile a guidarla sarà l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

L’appello alla partecipazione viene rivolto ai fedeli delle 235 parrocchie che compongono la Zona Pastorale II e il Seminario Arcivescovile che ha sede a Venegono sul tema “E noi vedemmo la sua gloria”, la citazione del Vangelo di Giovanni (1,14).

La partenza del corteo è prevista alle 20.45 dal Centro della Gioventù in via Don Minzoni, da lì verranno percorse le vie le vie Bonomi, Trombini, Poma, Damiano Chiesa, Cavour, Postcastello, Manzoni, piazza Garibaldi, via Turati e piazza della Libertà. Conclusione in Basilica. Previste quattro soste per altrettanti momenti di preghiera in largo Donatori del sangue, al Broletto, in piazza Garibaldi e sul sagrato di Santa Maria Assunta.

Le strade toccate dal corteo saranno chiuse al traffico dalle 20, mentre dalle 18 non sarà più possibile sostare lungo le vie e nelle piazze del percorso della Via Crucis.

Per far fronte al grande numero di persone in arrivò in città, l’amministrazione comunale ha predisposto un dettagliato piano finalizzato ad agevolare al massimo l’accoglienza dei fedeli ea ridurre al minimo i disagi per i residenti.

Per i bus organizzati e le auto in arrivo da tutta la provincia, la polizia locale ha allestito delle zone di sosta non lontane dal centro storico in viale Milano, via de Magri e in via Torino. A queste si aggiungono l’area mercato, la zona posteggio di via de Magri e il Metroparck adiacente alla vecchia pretura. Esselunga ha infine concesso la possibilità d’utilizzo, sia del parcheggio in superfice che dei piani sottostanti.