Multa milionaria per la grigliata di fine anno

Una grigliata milionaria. È per la multa da 13,5 milioni di euro che dovranno sborsare due ventenni accusati di aver causato il rogo che, il 30 dicembre scorso, ha distrutto oltre mille ettari di bosco a Sorico in alto Lario. Le fiamme sarebbero partite da una grigliata di fine anno.

I due studenti di 22 anni residenti a Fino Mornasco e a Cantù, si trovavano in montagna per festeggiare con amici. La brace era stata accesa in giardino, ma scintille erano volate a causa del vento ricadendo nella boscaglia particolarmente secca.

Per spegnere il devastante incendio, uomini e mezzi avevano lavorato per oltre una settimana.

I due giovani sono accusati di incendio colposo in concorso, aggravato perché nel rogo sono morti anche degli animali e una decina di edifici abitati era stata minacciata.

I carabinieri della forestale hanno notificato ai due indagati e al proprietario di casa, che risponde in solido, una sanzione da 13 milioni e 542mila euro.