Nasce la Scuola di Teatro Contemporaneo

Aprirà quest’autunno a Varese la Scuola di Teatro Contemporaneo, una scuola che nasce all’insegna di un teatro strettamente connesso alla società, volto alla realizzazione di spettacoli, ma anche di performance, di progetti per la partecipazione dei cittadini, di interventi urbani, nel paesaggio, nel sociale, negli ambiti educativi.

La scuola si propone di formare nuovi profili professionali, operatori artistico-culturali, la cui preparazione non si limiti a quella tradizionale dell’attore. Saranno attivati tre indirizzi di alta formazione: uno propedeutico per attori, uno per operatori teatrali nelle scuole e uno di teatro e community building. Il primo corso si propone di fornire competenze più approfondite nell’arte della recitazione a giovani allievi che abbiano già un percorso di studio attorale di base alle spalle.

Il secondo corso, di teatro-educazione, prende le mosse dall’importanza dell’educazione teatrale nelle scuole e intende formare operatori che siano in grado di unire nei loro interventi i valori estetici propri dell’arte drammatica, la pratica pedagogica e la capacità di comprendere i contesti scolastici in cui operano per progettare interventi specifici. Infine l’indirizzo di Teatro e Community building accoglie le spinte a far uscire il teatro dalle sale teatrali per incontrare la comunità e contribuire al cambiamento culturale e sociale. Il corso si propone come cantiere di studio e di ricerca di nuove forme e nuovi linguaggi nati sulla soglia tra teatro e società e si avvale, a tale scopo, del contributo di artisti di diversa formazione e provenienza, con l’obiettivo di intrecciare arti e competenze.

La Scuola d’Arte Contemporanea è stata progettata da due realtà teatrali del territorio varesino, Karakorum Teatro e Teatro Periferico, e si avvarrà dei contributi di numerosi artisti operanti in diversi ambiti. La presentazione della scuola si terrà in un Open Day il 9 maggio alle 18,30 presso lo Spazio Yak, in Piazza Fulvio De Salvo, 6 a Varese, dove si svolgerà la maggior parte dei corsi; altra sede sarà il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. I due teatri sono le residenze teatrali rispettivamente di Karakorum teatro e di Teatro Periferico, ospitano le attività delle due compagnie e sono sede della stagione teatrale congiunta Latitudini.

Informazioni: 334.1185848-info@scuolateatrocontemporaneo.it. www.scuolateatrocontemporaneo.it