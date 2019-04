Offerte “abbatti liste d’attesa” al campus Medico

Campus Medico SRL di Via Pirandello, 31 a Varese avvia con la primavera una particolare promozione sulle 10 principali prestazioni ambulatoriali, a tariffe calmierate.

In questi ultimi anni i sistemi sanitari hanno registrato un costante aumento di richieste di visite specialistiche, ma non sempre il sistema sanitario pubblico convenzionato è stato in grado di soddisfarle: con questa offerta, che abbraccia le principali 10 specialità ambulatoriali, Campus Medico SRL intende apportate un fattivo contributo al territorio varesino garantendo prestazioni di qualità, frequentemente richieste che presentano tempi d’attesa, spesso molto lunghi, a tariffe di poco superiore al ticket, che l’utente avrebbe comunque pagato.

Gli accoglienti e confortevoli ambulatori dove vengono erogate le prestazioni da Campus Medico Srl rispettano la normativa sanitaria e garantiscono i requisiti di accreditamento; inoltre la posizione del Poliambulatorio, posta in un comprensorio che ospita strutture sportive e scolastiche, è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed è caratterizzata da un ampio parcheggio molto apprezzato dagli utenti.

Visite ambulatoriali in promozione:

 Cardiologia

 Chirurgia

 Fisiatria

 Geriatria

 Neurologia

 Oculistica

 Ortopedia

 Otorino

 Pediatria (limitatamente a pazienti di medicina sportiva)

 Pneumologia

Le prenotazioni delle visite ambulatoriali possono essere richieste direttamente, rivolgendosi al centro Campus Medico Srl posto in Via Pirandello, 31 Varese, oppure chiamando il numero telefonico 0332 823311 int. 4, in alternativa via e-mail all’indirizzo info@campusmedico.it indicando cognome e nome, numero di telefono e la prestazione richiesta.