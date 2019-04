Primo maggio in Val Solda

Mercoledì 1 maggio il CAI Luino propone una escursione ad anello in Val Solda per ammirare un ambiente selvaggio. Pareti dirupate e creste frastagliate disegnano un mondo inaspettatamente affascinante che rapisce l´ animo, facendo da cornice ad una magnifica escursione che ha come meta la salite alle cime di Noga. Piccole quote per grandi emozioni.

L’escursione viene effettuata nelle Prealpi Lombarde in provincia di Como

Punto di partenza: Dasio (q. 580 m), Valsolda – punto di arrivo Cime di Noga – 1517 m

Dislivello di salita: 950 m – Totale: 1900 m – Tempo di salita: 3,00 h – Totale: 5,00 h – Difficoltà T2

Organizzatori Enrico – Gianni

Programma

Ore 7.10 ritrovo presso posteggio ingresso piscine comunali di Luino in via Lugano

Ore 7.15 Partenza con mezzi propri per Dasio

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale non sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it