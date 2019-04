Rugby Varese in campo per la vittoria e per la beneficenza

Importante turno interno per il Rugby Varese che domenica 7 aprile (ore 15.30) ospita l’Amatori&Union Milano in un match dal sapore particolare. All’andata infatti i milanesi batterono i biancorossi ma poi vennero penalizzati dal giudice sportivo che consegnò la vittoria a tavolino alla squadra di Pella e Galante per l’utilizzo di un secondo giocatore di formazione estera oltre a quello consentito.

Una svista (gli allenatori varesini riconobbero la superiorità avversaria sul campo) costata cara alla A&U che si è ritrovata nelle parti basse della classifica, anche se ora i milanesi hanno messo un po’ di margine tra sé e la zona retrocessione occupata da Genova e Novara. A proposito di classifica, il Varese è ora ottavo ma ha superato con buon piglio una serie di partite davvero difficili e nel finale di stagione punta a chiudere in bellezza.

Con l’A&U tutto sarà reso più difficile da qualche assenza: Broggi non sarà della partita per via di un ginocchio gonfio, mentre anche Pandozy e Comolli – che stanno recuperando dai rispettivi acciacchi – non figurano tra i 24 convocati. La mediana sarà dunque composta da Affri e Tamborini che garantiscono comunque una buona affidabilità; torna titolare invece Borello. Arbitrerà il signor Filippo Bertelli di Brescia coadiuvato da Pedezzi e Fongaro.

Al di là del campo, la partita del “Levi” ha una importanza ulteriore per via della raccolta fondi promossa dal club biancorosso a favore dell’AOB (l’Associazione Ongologica Bergamasca), la onlus che nei mesi scorsi è stata particolarmente vicina a Gianmario Rossi, l’ex grande giocatore del Varese scomparso il 28 gennaio a soli 38 anni. “Per un rugbysta il sostegno è tutto” è lo slogan adottato per l’occasione e rende davvero bene l’idea che si vuole portare avanti.