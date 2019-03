C’è Varese-Lecco, biancorossi in campo nel nome di Gian Mario

Domenica si gioca, ma la partita del Rugby Varese passerà per una volta in secondo piano, offuscata dal lutto che ha colpito in queste ore la numerosa famiglia ovale biancorossa. Ieri – giovedì 28 febbraio – si è infatti spento Gian Mario Rossi, uno degli atleti più rappresentativi nella quarantennale storia della società di Giubiano.

Rossi, appena 38 anni, era ammalato da tempo e si è dovuto arrendere a una grave malattia. Il suo nome e il suo volto sono ben noti agli appassionati e ai frequentatori del campo “Levi”: Gian Mario ha giocato a lungo nella prima squadra del Varese segnando oltre mille punti, il secondo marcatore di tutti i tempi per la società alle spalle di Eugenio Lelii ed è stato il primo biancorosso a essere nominato per due volte miglior giocatore della stagione con la Jamie Flynn Cup nel 2001 e nel 2004.

Ed è facile prevedere che saranno in tanti i giocatori e i tecnici, di oggi e di ieri, che parteciperanno alle esequie di sabato 2 marzo (ore 15) a Vedano Olona e abbracceranno la moglie, i figli, i genitori ma anche il fratello Ermete, altro giocatore di lungo corso del Varese degli anni scorsi.

Intanto domenica 3 marzo (14,30), come accennato, ci sarà anche una partita da giocare: il XV di Pella e Galante ospiterà il Lecco in una partita che vale la supremazia in classifica tra le due squadre che si trovano nel mezzo della graduatoria del Girone 1 di Serie B. Biancorossi attualmente a quota 29 punti (e una partita in meno), lariani attualmente a 28 ma vincenti nel match dell’andata. Chi vince si impianta in modo più stabile nella prima metà del raggruppamento.