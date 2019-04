È Ternate la star delle elezioni

Centomila pagine viste in pochi giorni solo per lo spazio dei singoli comuni. Tanta è stata finora la risposta allo speciale che ha superato in tutto quota 300mila. Ma il tema interessante non è quello della mole di visite, ma di una strana classifica che in questi giorni ci ha sempre più incuriosito.

LA TOP TEN DEI COMUNI AL VOTO

Nella top ten, con quasi quattromila clic, a guidare la particolare classifica c’è il comune di Ternate. Ora, senza nulla togliere al bel borgo sul lago, resta il fatto che 2500 abitanti sono capaci di fare un bel lavoro di comunicazione. L’altro aspetto particolare è che le visite non arrivano tramite Facebook, altri social o il motore di ricerca. Per il rinnovo dell’amministrazione sono i corsa quattro candidati sindaco (due donne e due uomini) e 37 consiglieri.

Al secondo posto, con un discreto distacco, si piazza un’altra sorpresa: Gavirate. Poco più di novemila abitanti, nella cittadina rivierasca si presentano in 26 tra candidati sindaco e consiglieri.

Sul podio anche Induno Olona, dove anche qui si contendono il posto di sindaco un uscente e una sfidante.

A seguire troviamo Ispra, Gazzada Schianno, Malnate, Angera, Biandronno, Arcisate e Cardano al Campo.

Tradate, che è la città più grande al voto, per ora si piazza all’undicesimo posto. Samarate e Sesto Calende subito dopo. Colpisce però la diversa partecipazione, almeno fin qui, tra i piccoli centri e le città.

Fanalini di coda, all’ultimo posto Osmate, preceduto da Gorla Minore e Solbiate Olona.

LO SPECIALE ELETTORALE

