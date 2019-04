Uan serata in biblioteca con “Vado via!”

Il Comitato genitori di Marchirolo organizza una serata in biblioteca venerdì 3 maggio alle ore 18 per la presentazione di “Vado Via!”, il primo libro dell’attrice, narratrice e formatrice Betty Colombo. Un libro in rima ispirato a una storia verissima e illustrato da Paloma Canonica per Bohem Press Italia.

Seguirà l’aperitivo offerto dal ristorante Piave.

La partecipazione all’evento è per tutti gratuita.

La Biblioteca civica di Marchirolo è in via Dante 17.

Per maggiori info 371 1720112.