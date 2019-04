Un party NY Style per concludere la Varese Design Week

Si è chiuso nello spazio Italian Rossi Design la Varese Design Week, con la location invasa da tanti cittadini, volti noti, designers e le organizzatrici, una festa in piena regola, con musica dal vivo: alle percussioni Marco Burci, già percussionista per Dior ed il dj set, che ha fatto ballare tutta la platea.

Una festa in piena regola, molto glamour, per la chiusura di questa quarta edizione: «È andata benissimo, non possiamo che essere felici e soddisfatte di essere state circondate dall’entusiasmo che prende forma questa sera – raccontano Nicoletta Romano, Silvana Barbato, Silvia Giacometti e Laura Sangiorgi – Questa location, magistralmente scenografata dall’Art Director di quest’anno Paolo Martinelli con il prezioso supporto di Massimiliano Dalla Monaca rappresenta ciò che volevamo esprimere con il tema di quest’anno. Non è mai semplice organizzare questa manifestazione, ma arrivati all’ultimo giorno non possiamo che guardarla con grande affetto ed un po’ di sana saudade».

Tante le partnership nate anche quest’anno, che hanno arricchito la manifestazione e donato a Varese una preziosa settimana di Design, che sta diventando un appuntamento ormai di rito dell’agenda varesina.

