Varese Calcio, è un altro bluff: Altomonte si ritira

Altro che «confermo tutto per domani». Altro che «Ci sono le garanzie». Altro che «il 10 aprile saprete tutto». Nulla di tutto ciò: a poche ore dalle ultime dichiarazioni positive, rilasciate anche a VareseNews, Domenico Altomonte fa marcia indietro e annuncia di rinunciare ad acquisire il Calcio Varese per conto degli investitori ventilati solo pochi giorni orsono.

Il cambio di rotta, repentino, in un comunicato inviato all’ora di cena nel quale Altomonte evita accuratamente di spiegare i motivi di questo addio (perché non dire cosa è accaduto in queste ore?) e saluta la piazza parlando di 60 giorni di estenuanti attività. Dimenticando che per i tifosi e per tutti coloro che seguono il Varese i giorni estenuanti sono stati almeno un migliaio, fino a questo momento.

Lo avevamo detto: daremo credito vero – questa la posizione del nostro giornale – quando vedremo il sacchetto con i soldi sul tavolo, a chiudere almeno qualcuna delle posizioni aperte (stipendi a giocatori e lavoratori, pagamento delle utenze per lo stadio). Ma anche questa volta, registriamo una retromarcia in vista del traguardo. Altro che «il 10 vi diremo tutto». L’unica cosa detta è “addio”, con una ventina di ore d’anticipo.

Di seguito, per conoscenza, il comunicato ufficiale.