Varese, ultimo atto

Siamo arrivati all’ultima di campionato. Il Varese affronterà domenica 28 aprile (fischio d’inizio ore 15.30) la trasferta a Sant’Alessio con Vialone per affrontare l’Accademia Pavese. Una gara che non ha nulla da chiedere al campionato.

Da settimana scorsa, dal pareggio di Viggiù con il Mariano e dalle parole di Claudio Benecchi, non ci sono state novità in casa biancorossa. Nessun movimento societario, nessuna comunicazione.

La squadra sarà regolarmente in campo, guidata da mister Manuele Domenicali in panchina, ma priva degli squalificati M’Zoughi e Simonetto e di Camara, che è rientrato in Guinea Bissau per motivi personali.

Si chiuderà così, almeno per la parte agonistica, questa stagione nera per il Varese, condizionata da una crisi societaria gravissima che non ha danneggiato solo la piazza varesina, ma ha condizionato tutto il Girone A di Eccellenza.

Rinunce e gare giocate dalla juniores hanno sporcato sia la corsa promozione, sia quella salvezza. Difficile inoltre che il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti intervenga dando punti di penalità ai biancorossi ribaltando la graduatoria a torneo finito.

