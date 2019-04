Volontario in Croce Rossa: parte il corso di base

Nel mese di maggio del 2019 si terrà, presso la sede distaccata di Gazzada Schianno sita in via Manzoni 14, il corso base per aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana di Varese.

Il corso, della durata di sette lezioni, è un’occasione unica per approcciarsi al mondo del volontariato entrando a far parte di un’associazione poliedrica e dinamica.

La serata di presentazione, in cui verranno forniti i dettagli del corso, si terrà lunedì 29 aprile 2019 alle ore 20.30 presso la sede di Gazzada Schianno.