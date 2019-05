Alla scoperta del Lago Maggiore e dei suoi abitanti

Un video per raccontare la flora e la fauna del Lago Maggiore. È stato girato dagli studenti classe 3B del Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Laveno Mombello, all’interno del progetto Onda Maggiore (qui il loro blog), che si concluderà a giugno con una grande festa per tutto il paese.

Guidati dai tutor Erica Belli e Matteo Spertini, i ventidue alunni si sono trasformati in giovani reporter, andando alla ricerca di racconti, testimonianze e materiali e il 2 giugno presenteranno il loro lavoro in una grande mostra-evento. Il progetto è realizzato all’interno di un percorso di un progetto di alternanza scuola lavoro che racconteranno su VareseNews in “pillole”.

LA QUARTA PUNTATA

Chi vive nel lago Maggiore? Per scoprirlo il 19 marzo siamo stati al CNR ISE di Verbania Pallanza, il centro di ricerca che si occupa di limnologia (studio dei laghi), dei suoi aspetti fisici, chimici e biologici. La visita è stata molto interessante, abbiamo discusso di inquinamento, biodiversità e ricerca con gli esperti del centro. Le fotografie che abbiamo realizzato con i microscopi del CNR ISE, insieme agli elaborati altri esplorati, saranno esposti durante il vernissage di domenica 2 giugno. Ci troviamo alle 15:30 presso Villa Frua a Laveno Mombello per partire con la visita guidata.

