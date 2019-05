Racconti di una volta, l’intervista è degli studenti

Un video per raccontare come si viveva una volta a Laveno Mombello, grazie alla testimonianza della signora Velia. È stato girato dagli studenti classe 3B del Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Laveno Mombello, all’interno del progetto Onda Maggiore (qui il loro blog), che si concluderà a giugno con una grande festa per tutto il paese.

Guidati dai tutor Erica Belli e Matteo Spertini, i ventidue alunni si sono trasformati in giovani reporter, andando alla ricerca di racconti, testimonianze e materiali e il 2 giugno presenteranno il loro lavoro in una grande mostra-evento. Il progetto è realizzato all’interno di un percorso di un progetto di alternanza scuola lavoro che racconteranno su VareseNews in “pillole”.

La seconda puntata

“Una storia importante che trasmette una realtà non tanto lontana dalla nostra. Un video di Velia, portatrice di una cultura ormai perduta”.

«Il giorno martedì 19 Marzo siamo stati ospiti della casa di riposo “Menotti Bassani” di Laveno Mombello dove, accolti calorosamente, abbiamo potuto confrontarci con le nostre precedenti generazioni. In questa occasione abbiamo intervistato Velia Bersanetti, una lavenese (per la precisione, di Cerro) di 90 anni che ci ha raccontato della sua vita e della sua famiglia attraverso le fotografie che ha voluto consegnare per il nostro archivio “Gente di Lago”. Vi ricordiamo che il 2 Giugno la sua e le altre foto da noi raccolte durante questo progetto, saranno visionabili in una modalità speciale alla biblioteca civica di Villa Frua a Laveno Mombello e faranno parte dell’esposizione diffusa per la cittadina».

Il gruppo archivio: Khankan Leen, Caiani Lorenzo, Bavila Martina, D’Angelo Simone, Riso Cristian

