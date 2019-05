L’antica leggenda di “Polidoro da Cerro”

Un video per raccontare antiche leggende e miti lacustri. È stato girato dagli studenti classe 3B del Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Laveno Mombello, all’interno del progetto Onda Maggiore (qui il loro blog), che si concluderà a giugno con una grande festa per tutto il paese.

Guidati dai tutor Erica Belli e Matteo Spertini, i ventidue alunni si sono trasformati in giovani reporter, andando alla ricerca di racconti, testimonianze e materiali e il 2 giugno presenteranno il loro lavoro in una grande mostra-evento. Il progetto è realizzato all’interno di un percorso di un progetto di alternanza scuola lavoro che racconteranno su VareseNews in “pillole”.

LA TERZA PUNTATA

Antiche leggende e miti lacustri, ecco di cosa si occupa il nostro gruppo di ricerca. Il 3 maggio ci siamo recati al centro residenziale Menotti-Bassani per mostrare un’anteprima della rappresentazione della leggenda “Polidoro da Cerro” con l’attrice Alice Salvoldi. Vi ricordiamo che il giorno 2 Giugno, durante il vernissage, potrete visionare il nostro lavoro fotografico ed assistere allo spettacolo di story telling ispirato da questa leggenda locale.

La prima puntata: I pescatori del lago intervistati dagli studenti

La seconda puntata: La testimonianza della signora Velia