Bambina investita, interviene l’elisoccorso

Bimba di undici anni investita a Casciago, in via Garibaldi, poco dopo le 17 di mercoledì 1 maggio.

Da una prima ricostruzione sembra che la bambina sia sbucata all’improvviso da una discesa che sbuca sulla strada, una via secondaria poco trafficata: il guidatore della macchina che l’ha investita non si è accorto della sua presenza e, seppur non andasse a velocità sostenuta, non è riuscito a fermarsi in tempo. I medici del 118 sono arrivati con l’elisoccorso, l’hanno medicata e immobilizzata sul posto.

L’elicottero è atterrato nel pratone davanti alla chiesa di Sant’Eusebio: qui la piccola è stata caricata a bordo del mezzo e trasportata in codice giallo all’ospedale per le cure del caso. Ha subito un forte trauma e le sue condizioni dovranno essere valutatate dai medici del pronto soccorso dell’Oespedale di Circolo di Varese. Sul posto anche gli uomini della Polizia Loacale, un’ambulanza e un mezzo della Protezione Civile.