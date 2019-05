Cos’è la biodiversità, se ne parla al Salone Estense

Sentiamo spesso parlare di biodiversità: ma che cos’è esattamente? Questo termine fu coniato nel 1988 dal biologo americano Wilson, e definisce la varietà delle forme viventi presenti sulla Terra. Milioni di piante, animali e microrganismi che rappresentano la vita sul nostro Pianeta, considerando anche i geni che forniscono loro le peculiari caratteristiche che li contraddistinguono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono, diverse scale di analisi, dai geni all’ecosistema, che rappresentano i diversi livelli della biodiversità.

La biodiversità, oltre a rappresentare un bene prezioso in sè, aumenta la resilienza degli ecosistemi, ossia la loro capacità di resistere ad perturbazioni esterne, favorendo quindi il ruolo degli ecosistemi come “produttori” di servizi ecosistemici, ossia tutte quelle risorse naturali delle quali beneficia anche l’uomo.

Basti pensare che oltre un terzo degli alimenti umani, dai frutti ai semi agli altri alimenti vegetali, si ridurrebbero sino a scomparire se non fossero presenti gli animali impollinatori come api, farfalle, ma anche uccelli e pipistrelli. Proprio per capirne di più su questo importante argomento la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”, che oltre all’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori ed al Centro Geofisico Prealpino di Varese possiede anche un Giardino Botanico sulla cima della montagna, ha organizzato per il prossimo venerdì 31 maggio, alle ore 21, presso il salone Estense del Comune di Varese in va Sacco, una serata dal titolo: “A tu per tu con la biodiversità: conoscere e valorizzare un patrimonio indispensabile per l’uomo”. Relatore sarà Adriano Martinoli, docente di Zoologia e Conservazione della Fauna all’Università degli Studi dell’Insubria. La serata è libera ed aperta a tutti; per tutte le informazioni sugli eventi futuri consultare il sito della Schiaparelli: www.astrogeo.va.it.