“Dammi tutto”, rapina 1000 euro e la ferisce alla mano

Un piccolo coltello, o forse un coccio di vetro custodito in mano per non farsi vedere. L’uomo entra, nell’esercizio c’è una donna, chiede qualcosa poi il tono cambia: “Dammi tutto quello che hai”.

Ore 10.20 di venerdì 17, via San Michele, Varese, uno dei primi civici che si stacca da Piazza Repubblica nella zona dei portici.

La rapina si consuma in una sala slot dove in quel momento alla cassa c’è una donna di 40 anni di origini cinesi.

L’uomo agisce in maniera veloce ma dopo la richiesta perentoria avviene anche una colluttazione nella quale la donna rimane ferita in maniera superficiale alla mano.

Poi il malvivente fugge e viene chiamato il 112.

Le pattuglie della polizia arrivano e cercano di mettersi sulle tracce del rapinatore, per ora ancora libero.

Bottino: mille euro. La donna viene soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana che dopo averla medicata sul posto l’ha trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.