Fumetti, steampunk e silent disco nel weekend gallaratese

Dai Comics & Games alla Silent disco: l’estate gallaratese parte con il botto. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno il centro di Gallarate diventerà il punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, manga e del mondo dell’“animazione” in tutte le sue declinazioni. E poi, la musica silenziosa sparata nelle cuffie, che avrà come “epicentro” il cortile di Palazzo Broletto.

La regia dei Comics & Games è firmata dal Naga, insieme al Distretto urbano del commercio e patrocinata dall’amministrazione comunale. «E’ ormai un appuntamento tradizionale, con il quale inauguriamo la stagione degli eventi estivi», spiega il presidente del Naga Luca Filiberti. «Quest’anno ci siamo allargati, inizieremo infatti il venerdì sera, con una serie di appuntamenti letterari, ovviamente dedicati al mondo dei fumetti, con autori e disegnatori presenti. Al sabato laboratori e ancora autori e disegnatori. Domenica il clou con un’appendice al Parco Bassetti per il concorso fotografico di steampunk in collaborazione con il Sestante, gli eventi in piazza (con la riproduzione della grotta di Harry Potter), le auto storiche in via Mazzini e il gran finale con la premiazione del concorso».

La Silent disco sarà invece l’attrazione delle serate di venerdì e sabato. Verrà riproposto il formato collaudatissimo e di successo dell’anno scorso: dalle 21.30 il via alla festa nel cortile del Broletto. Cuffie a 10 euro, tre canali di musica diversi e tre vocalist.

«L’attrattività della nostra Gallarate deve continuare a crescere>, spiega l’assessore al Commercio Claudia Mazzetti. <Ecco perché i formati di successo, non solo vengono riproposti ma ogni volta vengono arricchiti. Invito tutti a venire in centro a vivere l’estate gallaratese. Quello di questo fine settimana è solo l’inizio…».

Il programma di Comics&Games

Venerdì 31 maggio:

Piazzetta chiesetta di San Pietro: ore 18.30 Andrea Grassi e Ivan Calcaterra presentano “STRIDER”; ore 19.10 Elvio Ravasio presenta “MEDIOEVO”; ore 19.40 Roberto Fontana presenta “LE GUERRIERE DRAGO”; 20.30 Massimo Privitera presenta “CINECULT ‘80 TRA LE NOTE”. Tutte le presentazioni saranno seguite del firma copie.

Sabato 1 giugno

Biblos Libreria Mondadori Store (piazza Libertà): dalle 16.00 “Disegna con Giò”- Laboratori Creativi per imparare l’arte del Disegno.

Piazzetta Chiesetta di San Pietro: 18.30 Ivano Codina presenta “QUANTUM SPACE”; 18.50 Oskar Scalco, Anna Lazzarini e Davide Barzi presentano “INCONTRO/SCONTRO TRA AUTORI E DISEGNATORI”; ore 19.30 Mechapla Varese presenta “PASSIONE MODELLISMO”.

Domenica 2 luglio

Biblos Libreria Mondadori Store (piazza Libertà): dalle 11 “Disegna con Giò” – Laboratori Creativi per imparare l’arte del Disegno.

Pacro Bassetti (ingresso via Carlo Noè): dalle 10 alle 12.30 in collaborazione con FotoClub “Il Sestante” e “Victorian Steampunk Lombardia” FOTOSET E CONCORSO FOTOGRAFICO STEAMPUNK.

Piazza Libertà e vie limitrofe: dalle 10 alle 19.30 firma la tua partecipazione al Gallarate Comics 2019 (ex edicola piazza Libertà); dalle 10 alle 19.30 esposizione stand a tema Comics e aree ristoro; dalle 10 alle 18.30 area Principesse Disney con animazione in via Verdi; dalle 10 alle 18.30 area GAMES (Pokemon, Magic e Weiss Schwarz) in via Verdi; dalle 10 alle 18.30 area Harry Potter con animazione in piazza Libertà; dalle 10 alle 18.30 area MODELLISMO a cura di MACHAPLA Varese con workshop in piazza Libertà; dalle 13 alle 18.30 ESPOSIZIONE AUTO STORICHE in corso Italia; dalle 14 alle 18.30 LUPIN3rd e la sua squadra in piazza Libertà; dalle 14.30 alle 15.30 DJ-Set con Madras Revolution Italina SuperEroes sul palco di piazza Libertà; dalle 15.30 alle 17.30 Contest Cosplay con Giorgia Vecchini sul palco di piazza Libertà; dalle 16 alle 17 Sfilata Steampunk per le vie del centro; dalle 17 alle 18 Steampunk Tea sotto i portici di piazza Libertà (Botega Caffè Cacao); dalle 17.30 alle 18.30 DJ-Set con Madras Revolution. Premiazione Contest.