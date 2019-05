Guardia di Finanza alla Castellanza Servizi e Patrimonio

Perquisizione della Guardia di Finanza di Saronno alla Castellanza Servizi e Patrimonio, società municipalizzata che si occupa della gestione di alcuni servizi cittadini. Alcuni militari del comando saronnese sono entrati nella sede di via Vittorio Veneto 27, per sequestrare materiale utile all’attività investigativa della Procura di Busto Arsizio.

L’accesso delle Fiamme Gialle si è verificato nella giornata di martedì e ha visto anche il supporto dei carabinieri della stazione di Castellanza. Il riserbo sull’indagine è massimo.

La notizia della perquisizione è stata confermata questa mattina, mercoledì, dal sindaco Mirella Cerini che, tuttavia, si è riservata sull’obiettivo dei finanzieri, non avendo ancora letto gli atti: «Al momento non posso dire nulla in quanto non ho avuto modo di leggere gli atti» – ha risposto questa mattina.

La società nasce dalla fusione per incorporazione della Castellanza Patrimonio srl nella Castellanza Servizi srl avvenuta il 1 gennaio 2015 per volontà del Socio Unico (Comune di Castellanza) di realizzare una struttura più efficiente ed efficace, che abbia minori costi e maggior patrimonializzazione, valorizzando le risorse in possesso delle società sia a livello economico che umano.

Dal 2016, con la nuova amministrazione guidata da Mirella Cerini, è stato nominato amministratore unico Carlo Veronelli, con un passato da top manager in molte aziende e società di rilevanza nazionale e internazionale.

Attualmente gestisce il patrimonio immobiliare comunale, la farmacia San Giulio, il PalaBorsani e i servizi cimiteriali.