Furto di rame sulla Domodossola-Gallarate, pesanti ritardi

“Guasto all’infrastruttura ferroviaria”. Con questo annuncio Trenord nella prima mattina di oggi, lunedì 27 maggio segnalava problemi e ritardi su numerose direttrici utilizzate dai pendolari. Per seguire l’evoluzione della situazione è possibile collegarsi alla pagina “circolazione in tempo reale”.

LE CAUSE DEI DISAGI: IL FURTO DI RAME

Dalle 3.55 la circolazione ferroviaria nella stazione di Gallarate (linea Domodossola/Varese – Milano) è sospesa, in direzione Milano, per il furto di cavi in rame da parte di ignoti.

L’asportazione di rame non comporta – nel modo più assoluto – problemi di sicurezza alla circolazione dei treni, ma solo rallentamenti e ritardi.

La sottrazione del materiale, infatti, provoca l’attivazione istantanea dei sistemi di sicurezza che governano le tecnologie in uso nella gestione del traffico ferroviario, con arresto immediato dei treni.

Aggiornamento ore 7.40

Riattivata alle 7.40 la circolazione ferroviaria nella stazione di Gallarate (linea Domodossola/Varese – Milano), sospesa dalle 3.55, in direzione Milano, per il furto di cavi in rame da parte di ignoti.

I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti, mentre due regionali sono stati cancellati e cinque limitati nel percorso.

(fonte: Rete Ferroviaria Italiana)

LE RIPERCUSSIONI SUGLI ORARI DEI TRENI

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 5303 (PORTO CERESIO 06:16 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:46) è fermo nella stazione di GALLARATE per un guasto all’infrastruttura ferroviaria.

Il treno 23013 (VARESE 06:43 – TREVIGLIO 08:50) è fermo per un guasto all’infrastruttura ferroviaria.

LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

Il treno 13 (MILANO CADORNA 06:39 – LAVENO MOMBELLO FN 08:23) oggi termina il viaggio nella stazione di VARESE-CASBENO.

Il treno corrispondente 2030 (LAVENO MOMBELLO FN 08:08 – MILANO CADORNA 09:51) oggi parte dalla stazione di VARESE-CASBENO alle ore 08:41.

PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

Il treno 5303 (PORTO CERESIO 06:16 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:46) è fermo nella stazione di GALLARATE per un guasto all’infrastruttura ferroviaria.

Il treno 5302 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:32 – PORTO CERESIO 07:45) e il treno corrispondente 5309 (PORTO CERESIO 08:16 – MILANO PORTA GARIBALDI 09:28) oggi non saranno effettuati, per le ripercussioni di un guasto agli impianti di circolazione.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 2147 (DOMODOSSOLA 08:51 – MILANO CENTRALE 10:31) oggi non sarà effettuato.

Il treno 10402 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:12- DOMODOSSOLA 08:20) oggi non verrà effettuato per le ripercussioni del guasto agli impianti della stazione di GALLARATE.

L’azienda fa sapere che sono “possibili ritardi fino a circa 30 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti, che regolano la circolazione dei treni nella stazioni di Gallarate. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione.

Prestare attenzione agli annunci e ai monitor in stazione”.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 23011 (VARESE 06:13 – TREVIGLIO 08:20) è fermo nella stazione di GALLARATE per un guasto all’infrastruttura ferroviaria