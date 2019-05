La compagnia dialettale di Bogno in scena al Duse

Sabato 11 maggio alle ore 21.00 al Teatro Duse, ultimo spettacolo della stagione teatrale del Comune di Besozzo “Benvenuti a teatro!” che anche quest’anno ha registrato un‘ottima partecipazione del pubblico, che ha seguito con interesse i nove spettacoli in cartellone, con artisti e compagnie di professionisti e locali. La programmazione, curata dall’Assessorato alla cultura, si conclude in allegria con una delle due serate dedicate al dialetto locale, nel segno della tradizione e dello spirito di aggregazione che le compagnie amatoriali operano sul territorio.

A portare in scena la divertente commedia dal titolo “LE SORELLE TRAPUNTA” di Loredana Cont, la compagnia dialettale di Bogno, realtà attiva da molti anni. La commedia, tratta da un testo di Giuseppina Cattaneo, racconta la storia di due sorelle gemelle…diverse… zitelle loro malgrado con una vicina di casa impicciona, curiosa e single convinta. La loro vita si complicherà quando il Sindaco e la vice sindaca (dalla doppia personalità) propongono di accogliere in casa due “ragazzi” nell’ambito di un gemellaggio con un paese vicino. Loro accetteranno felici di essere mamme anche se solo per un mese…ma avranno una grossa sorpresa! Gli interpreti sono Giorgio Pedroni, Giglia Binda, Roberto Siragusa, Enrica Bara, Antonella Binda, Barbara Bianchi, Ezio Marzetta Sempre presente in teatro un piccolo punto ristoro a cura della Pro loco, con opere della pittrice Letizia Valentino alle pareti.

Biglietto intero 8 € Info e prenotazioni: Musical Box – via XXV Aprile 58 Tel. 0332 770479