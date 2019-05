La squadra di Mauro Prestinoni si pesenta in Villa Truffini

Le liste della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Mauro Prestinoni, composte dal Partito Democratico e dalla lista civica “Noi Abitiamo Tradate”, invitano la cittadinanza alla loro presentazione, che si terrà venerdì 17 maggio alle ore 21:30, presso Villa Truffini a Tradate.

«Come coalizione di centro sinistra, durante questa tornata elettorale, abbiamo optato per una campagna informativa costituita da tre serate pubbliche svoltesi tra aprile e maggio – spiegano dalla coalizione -, in cui sono stati affrontati temi cari ai cittadini , quali: i problemi che affliggono il nostro amato ospedale, la lotta alla disuguaglianza e i diritti delle donne, per finire con il grande tema dei rifiuti e le sue possibili soluzioni. Il programma elettorale che illustreremo non rappresenterà solo il nostro progetto per una città delle persone, ma un “impegno”, assunto con tutti i tradatesi. L’idea di città che ne è scaturita, abbraccia a 360 gradi tutti gli aspetti coinvolgenti il nostro territorio, con uno sguardo attento a giovani, anziani ed all’ambiente in cui viviamo».