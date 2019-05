L’arte di William Berni alla Ghiggini con le opere a collage

La Galleria Ghiggini di Varese presenta la mostra personale di William Berni dal titolo #Concrete series con una selezione di opere che si allontanano dall’esperienza iperrealista che ha caratterizzato il suo percorso iniziale per sperimentare la tecnica del collage materico utile a ricreare nel dettaglio l’effetto di superfici murarie degradate.

Una scelta coraggiosa che si pone l’obiettivo di omaggiare in galleria una specificità del tessuto urbano ed è espressione del percorso che il vincitore del Premio GhigginiArte 2013 ha scelto di intraprendere.

Un progetto che segue la prima mostra personale di William Berni dal titolo “Skyline” del 2013 e la sua partecipazione all’esposizione collettiva “Vicende & Vincitori” nel 2016. Il catalogo della mostra (Ghiggini edizioni) è arricchito dalle testimonianze di: COPE 2, Writer; MR. PLUSTIK, Writer; Cristina Pinho Teixeira, Redattrice “Ticino 7” e di Ivo Silvestro, Caporedattore Cultura “La Regione Ticino”.

«Scegliere di divenire se stessi – afferma Cristina Pinho Teixeira – Da un po’ di tempo William ha intrapreso una nuova via, astratta e concettuale, ma al contempo macro-iperrealista: fabbrica pezzi di muro di cemento, li incornicia e li mette alla parete illuminati da un neon. Nel suo percorso per sottrazione è arrivato all’essenziale, al materico. Con queste opere sulla soglia dell’installazione attua una decostruzione dei codici partendo da un materiale da costruzione. Ed è un po’ quello che l’arte contemporanea persegue: rompere il muro delle convenzioni, spostare i punti di vista, rimettersi in questione, non aderire alle aspettative».

#Concreteseries

William Berni

Galleria Ghiggini, Varese

Orario: da martedì a sabato 10-12,30/16-19.

In corso fino al 29 giugno

Apertura sabato 15 e 22 giugno dalle 21 alle 23